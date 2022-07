Opnieuw een woning in Oss beschoten

Rond middernacht in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 juli werd er op een woning aan de Veekraal in Oss geschoten. Dat gebeurde rond 00.00 uur.

Al eerder deze week vond er ook een schietincident in Oss plaats. In de nacht van donderdag op vrijdag werd toen op een woning aan de Merelstraat geschoten. Deze woning stond leeg.

De locaties van de beide huizen liggen enkele kilometers uit elkaar. Het onderzoek is nog volop gaande. Uiteraard wordt daarbij ook onderzocht of er mogelijk een verband bestaat tussen beide gebeurtenissen. Daarnaast kijken we ook of er mogelijk een relatie is met andere geweldsincidenten die zich in Oss hebben afgespeeld.