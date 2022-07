Brand in rietendak van Kapel Onze Lieve Vrouw ter Troost in Sint-Oedenrode

De brandweer werd dinsdagmiddag rond 16.45 uur gealarmeerd voor een brand in het rietendak van Kapel Onze Lieve Vrouw ter Troost aan de Kastellaan in Sint-Oedenrode.

Riet verwijderd

De brandweer had het vuur snel onder controle maar om er zeker van te zijn werd nog een hoogwerker ingezet. Van bovenuit werd het riet rond de plek waar het dak in brand stond verwijderd en nog eens goed nat gemaakt met water. De brandweer had opgeschaald naar middelbrand en was met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen ter plaatse. Ook de politie was aanwezig. Omstanders werden op afstand gehouden.

1949

Kapel Onze Lieve Vrouw ter Troost in het park van Kasteel Henkenshage is een rietgedekt stenen gebouwtje uit 1949 met een driekantig koor, een eikenhouten portaal en een Mariabeeld. De kapel is met medewerking van de bevolking na de Tweede Wereldoorlog gebouwd om Maria te danken en steun te vragen ter voorkoming van oorlog en rampen. De kapel is ingewijd op 1 mei 1949.