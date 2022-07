Politie bekogeld met stenen na beëindigen muziekoptreden in Tilburg

Een muziekoptreden bij een horecagelegenheid in Tilburg aan de Zevenheuvelenweg is in de nacht van zaterdag op zondag uit de hand gelopen. 'Er wilden meer mensen naar binnen dan er kaarten verkocht waren. Na overleg tussen de eigenaar, de beveiliging en de politie werd het optreden beëindigd', zo meldt de politie zondag.