Politie: Geen anderen betrokken bij noodlottig kano-ongeluk Duits gezin

Drie gezinsleden omgekomen

Bij het ongeval kwamen drie gezinsleden van een Duits gezin uit de regio Nordrhein Westfalen om het leven. Het gaat om de 42-jarige vader, de 32-jarige moeder en een meisje van 5 jaar oud. Alleen de 7-jarige dochter van het gezin overleefde het ongeval en ligt in het ziekenhuis.

Kano gekapseisd

Rechercheurs hebben de afgelopen dagen nader onderzoek gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van het noodlottige kano-ongeluk op het Veluwemeer. Daarbij is onder andere onderzoek gedaan naar de betrokken kano en gekeken naar mogelijke sporen van schade. 'Alles wijst er op dat het kapseizen van de kano het gevolg is van een ongeluk waarbij geen andere partijen betrokken zijn geweest. Door deze uitkomst is er geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek', aldus de politie.