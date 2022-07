Binnen week tijd opnieuw explosie bij woning in Bossche wijk Maaspoort

In de nacht van zaterdag op zondag heeft zich in de Bossche wijk Maaspoort een explosie voorgedaan bij een woning aan de Stapelen. Dit meldt de politie zondag.

Onderzoek

'Er vielen geen gewonden en de woning raakte licht beschadigd. We doen onderzoek naar wat hier gebeurd is en vragen getuigen of mensen die meer weten zich te melden bij de politie', aldus de politie.

2e explosie wijk Maaspoort

De explosie volgt op een explosie eerder deze week in de nacht van dinsdag op woensdag in de wijk Maaspoort. De politie hield er al rekening mee dat het toen om een vergissing ging, waarbij de verkeerde woning werd getroffen. Mogelijk is de woning die nu door de explosie werd getroffen het eerder beoogde doelwit, maar dat wordt op dit moment verder onderzocht. Het is volgens de politie echter nog te vroeg om deze conclusie definitief te trekken, dus ook andere scenario’s staan nog open.

Camerabeelden

Er werd door de politie vannacht direct al een onderzoek opgestart. Daarbij spreekt de politie met getuigen, doen zij buurtonderzoek, bekijkt zij beschikbare camerabeelden en wordt er technisch onderzoek verricht in en om de woning. De politie verwacht zondag zeker nog een groot deel van de dag bij de woning aanwezig zijn voor onderzoek.