Magneetvisser stuit op stoffelijk overschot in de binnenstad van Amsterdam

De vondst van het stoffelijk overschot deed de magneetvisser bij de Oudezijds Voorburgwal in de binnenstad. De politie is direct een onderzoek gestart. Wie de persoon is en hoelang het lichaam in het water lag is nog niet bekend. De omgeving was tijdens het onderzoek ruim afgezet.