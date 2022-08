Vrouw komt met scooter ten val

Zondagmiddag rukte de hulpdiensten uit voor een verkeersongeval op de Eindhovensedijk het in Oirschot. Een vrouw kwam met haar scooter ten val nadat ze over losliggende tegels reed

De scooter vatte vlam en door de droogte vatte ook een veel van de berm vlam. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie loosde het gemotoriseerd verkeer om het ongeval / brand heen terwijl de brandweer de brand doofde. Een brandweerman heeft de tegels provisorisch terug gelegd maar de gemeente is in kennis gesteld om het goed te herstellen.