Nieuwe interim-gevechtskleding voor eerste Nederlandse militairen Havelte

Vrijdag hebben de eerste Nederlandse militairen de nieuwe (tijdelijke) gevechtskleding ontvangen dat is uitgevoerd in een speciaal voor Nederland ontwikkeld camouflagepatroon. 'De eer viel te beurt aan de militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

480.000 broeken en jassen

'Het komende jaar krijgt de hele krijgsmacht de nieuwe outfit. De uitgifte van zo’n 480.000 broeken en jassen betekent een grote logistieke operatie voor het kledingbedrijf van Defensie', aldus het ministerie. Daarnaast bevat het pakket ook nog een regenjas, combat-shirt en baseball cap. Militairen ontvangen de gevechtskleding 4 tot 7 maanden na aanmeten.

Tussenoplossing

Het gaat overigens om een tussenoplossing. Het wachten is namelijk op de spullen uit het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS). De levering hiervan is in het verleden vertraagd. De DOKS-kleding, die komende jaren binnenkomt, kenmerkt zich door een grote mate van flexibiliteit. Militairen bepalen per situatie of opdracht de juiste samenstelling. Die flexibiliteit geeft ook ruimte voor innovaties en doorontwikkeling. De dit jaar uitgegeven kleding wordt niet weggedaan, maar gaat hierna naar militairen in opleiding.

Netherlands Fractal Pattern

Zowel de tijdelijke als definitieve gevechtskleding is uitgevoerd in het nieuwe zogenoemde Netherlands Fractal Pattern. Het camouflagepatroon is beschikbaar in een groene versie voor de landmacht, luchtmacht, marechaussee en mariniers. De marine krijgt een blauwe variant. Het unieke patroon camoufleert beter in verschillende gebieden en sluit beter aan op andere patronen.