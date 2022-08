Onderdeel schietstoel Nederlandse F-35 in VS uit voorzorg vervangen

Een onderdeel van de schietstoel van een Nederlandse F-35 in de Verenigde Staten is uit voorzorg vervangen. Eind juli verscheen in Amerikaanse media een artikel over een geconstateerde technische tekortkoming aan de schietstoel van een toestel. Vrijwel alle F-35’s op de basis in Phoenix zijn nu gecheckt. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

Volgens het artikel zou een deel van de zogenoemde ejection seat initiator cartridges ondeugdelijk kunnen zijn. Dat is een onderdeel van de schietstoelen in de F-35. Een eerste melding hierover kwam al medio april binnen. Schietstoel fabrikant Martin Baker is daarop samen met het F-35 Joint Program Office (JPO) de kwestie gaan onderzoeken. Ook Nederland maakt deel uit van het JPO. Defensie heeft 8 toestellen voor opleiding en training op Luke Air Force Base in Phoenix.

Na een eerste risicoanalyse werd vastgesteld dat de kans zeer gering is dat de schietstoelen niet goed functioneren. Desondanks besloot de Amerikaanse overheid om zoveel mogelijk toestellen te laten inspecteren voor de eerstvolgende vlucht.

1.000 toestellen

De Martin Baker schietstoelen van meer dan 1.000 diverse toestellen wereldwijd zijn inmiddels geïnspecteerd. Daarbij zijn geen ondeugdelijke cartridges gevonden. Wel is een klein aantal cartridges gevonden die uit voorzorg zijn vervangen. Dit is ook gebeurd bij 1 van de 7 Nederlandse F-35’s die zijn gecheckt. Die cartridges worden nu nader onderzocht. Het achtste Nederlandse toestel in de VS ondergaat onderhoud en wordt later geïnspecteerd.

Naar aanleiding van de bevindingen is besloten om ook buiten de VS de F-35’s nader te onderzoeken. Van de 20 toestellen die in Nederland staan, zijn er inmiddels 6 gecheckt. Hier zijn vooralsnog geen problemen aan de schietstoel aan het licht gekomen. De overige vliegtuigen worden binnen 90 dagen gecontroleerd.

Tot nu toe zijn er geen afwijkingen gevonden bij de cartridges die uit voorzorg zijn vervangen.