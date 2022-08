Slaapkamer uitgebrand op bovenverdieping woning in Den Bosch

Maandagmiddag woedde korte tijd een felle brand in een slaapkamer op de bovenverdieping van een woning aan de Balbaostraat in Den Bosch. Een slaapkamer brandde volledig uit, de overige ruimtes liepen veel rook- en roetschade op.

Gezin

De brandweer had het vuur snel onder controle. De straat werd door de politie afgesloten om buurtbewoners die de afstand te houden. Het aanwezige gezin is nagekeken door ambulancepersoneel. Onder hen waren ook enkele kinderen. Zij kregen troostbeertjes van de politieagenten. Salvage is in kennis gesteld.