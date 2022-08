Groot witwasonderzoek brengt politie bij 40-jarige verdachte uit Winterswijk

FinEC

De afdeling Financieel-economische criminaliteit (FinEC) van de politie Oost-Nederland heeft ruim anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de witwaspraktijken. 'In de periode tussen september 2019 en februari 2021 zou er voor ruim zes miljoen euro aan crimineel geld, veelal afkomstig uit buitenlandse beleggingsfraude, zijn witgewassen door het om te zetten in edelmetalen, contanten en crypto. De aangehouden verdachte zou hierbij een aansturende rol hebben gehad', aldus de politie.

Meerdere doorzoekingen

Naast de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Ook zijn er doorzoekingen geweest in Arnhem, Duiven en Zevenaar. Het gaat om verschillende bedrijfspanden en een woning. Hierbij zijn gegevensdragers en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen.

Ondermijning hoge prioriteit

Voor het witwassen van crimineel geld is er vaak sprake van een vermenging tussen boven- en onderwereld; ook wel ondermijning genoemd. De aanpak ervan heeft dan ook hoge prioriteit bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie. In een onlangs verschenen rapport constateert de Financial Action Task Force (FATF) dat Nederland groot belang hecht aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen en dat dit tot steeds betere resultaten leidt. Het verdere onderzoek in deze zaak loopt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.