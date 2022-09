OM eist 12 jaar cel en TBS tegen man (47) die motoragent Arno doodreed

Volgteken

Op die bewuste woensdagochtend reed de verdachte in het Waalhavengebied omdat hij daar een lading moest afleveren. Arno was kort daarvoor aan zijn surveillancedienst begonnen. De motoragent zag de vrachtwagen rijden, haalde hem in en gaf de chauffeur een volgteken.

Van achter aangereden

Ter hoogte van het stoplicht, zo is op tijdens het onderzoek veiliggestelde camerabeelden te zien, mindert de verdachte eerst vaart, waarna hij vervolgens versnelt en de agent van achteren aanrijdt. Arno de Korte komt onder de vrachtwagen terecht en wordt vervolgens honderden meters meegesleept. Hij overleeft de aanrijding niet. Na het incident rijdt de verdachte alsnog richting het adres, waar hij zijn container moet lossen en keert vervolgens terug naar huis. Daar wordt hij korte tijd later aangehouden.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek is zeer minutieus uitgevoerd. Alle beschikbare camerabeelden zijn verzameld en onderzocht. Er is onder andere veel technisch onderzoek gedaan aan de vrachtwagen, aan de motorfiets, op de plek van de aanrijding en de route die de verdachte heeft afgelegd. Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat verdachte wist dat Arno voor hem reed. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij vervolgens de agent opzettelijk aangereden.

Voorgeschiedenis

Verdachte koesterde een diepgeworteld wantrouwen richting de overheid, en in het bijzonder tegen de politie. Na een eerdere aanrijding waarbij een motoragent betrokken was, zou hij het gevoel hebben gehad dat hij opzettelijk en veelvuldig werd gecontroleerd door de politie.

Verdachte niet 'extra' gecontroleerd

Uit zijn verklaringen blijkt dat hij sterk het gevoel had dat men er op uit was hem en het familiebedrijf waar hij werkzaam was kapot te maken. Het OM heeft uitgebreid onderzoek gedaan of dat waar is en heeft daarvoor alle mogelijke systemen van instanties die het wegverkeer controleren bevraagd. Hieruit is geen afwijkend beeld ontstaan ten opzichte van andere transportbedrijven. Met andere woorden: de politie en andere instanties hebben verdachte en het bedrijf waar hij werkzaam was niet extra gecontroleerd.

Voorbedachte rade

Al snel na de aanrijding gingen er geruchten dat verdachte eerder zou hebben geroepen dat hij bij de eerstvolgende controle een agent dood zou rijden. Ondanks het horen van tientallen getuigen en onderzoek aan gegevensdragers zijn geen aanwijzingen gevonden die die geruchten hard maken. Het OM kan om die reden dus niet vaststellen dat er sprake is geweest van een vooropgezet plan. Om die reden eist het OM vrijspraak voor moord.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Na zijn aanhouding is de man psychisch onderzocht. Vastgesteld is dat de man lijdt aan diverse stoornissen en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij motoragent Arno aanreed.

Langdurige celstraf

Volgens het OM is een langdurige gevangenisstraf voor de truckchauffeur op zijn plaats. 'De schok die het overlijden van Arno teweeg heeft gebracht, is met geen pen te beschrijven,' zei de officier van justitie vandaag. 'Het is niet voor te stellen dat een motoragent ’s ochtends, terwijl hij tijdens een doodnormale surveillancedienst een vrachtwagen wil laten volgen wordt aangereden en honderden meters wordt meegesleurd. Maar het is Arno op 7 juli 2021 overkomen. Hij werd opzettelijk doodgereden door verdachte. Dit keer was een vrachtwagen het wapen.'

12 jaar cel en TBS

Gelet op de ernst van de feiten en de stoornissen van de verdachte eiste het OM 12 jaar cel met TBS dwangverpleging. Ook wil het OM dat verdachte een rijontzegging van 10 jaar en een beroepsverbod van 5 jaar krijgt.