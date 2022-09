Twee aanhoudingen voor dodelijk schietincident in Oss

Bij het schietincident kwam een 23-jarige Ossenaar om het leven. Door de politie werd direct een groot onderzoek opgestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Daarbij werden eerder al twee verdachten aangehouden. Deze mannen zitten inmiddels niet meer vast, maar blijven wel verdachte in het onderzoek. De politie nam eerder ook auto’s in beslag in Enschede en Oss die mogelijk betrokken waren bij het dodelijk schietincident.

Nieuwe aanhoudingen

Verder onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de twee nieuwe verdachten. Zij werden woensdagmorgen rond 9.00 uur aangehouden in Eindhoven. Het gaat om mannen van 22 en 26 jaar oud. Beiden woonachtig in Oss. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident. Wat hun rol precies was wordt nu verder onderzocht. Beide verdachten zitten in beperking.