5 redenen waarom jouw bedrijf niet zonder e-mail marketing kan

De meeste mensen die een bedrijf zijn gestart of van plan zijn dit in de toekomst te gaan doen, hebben als doel om te gaan groeien. Dit wil zeggen dat zij op den duur meer producten of diensten willen gaan verkopen, waardoor er meer verdiend kan worden. Nu kan het zijn dat jouw product zo bijzonder is dat je hier helemaal geen moeite in hoeft te steken. De kans is echter groter dat je ervoor moet zorgen dat jouw product of dienst goed in beeld komt. Hiervoor is het zaak gebruik te maken van diverse soorten marketinginstrumenten. Een van deze marketinginstrumenten is e-mail marketing. In dit artikel vertellen we je wat het is en geven je 5 redenen waarom je hier direct mee moet starten.

Wat is e-mail marketing?

E-mail marketing valt onder online marketing. Via deze manier van online marketing worden mails met commerciële doeleinden naar mensen gestuurd. Het is hierbij uiteraard de bedoeling dat er meer verkopen worden gegenereerd. Vaak worden deze e-mails gestuurd in de vorm van een nieuwsbrief aan bestaande of potentiële klanten.

Buiten het binnenhalen van klanten kunnen deze e-mails allerlei verschillende doeleinden hebben. Zo kan er een nieuwe productlijn worden geïntroduceerd of een bijzondere Black Friday korting worden gedeeld. Je hebt nu een indruk van wat e-mail marketing precies is. Om hier nog verder in te groeien kun je nu gebruik maken van de Belgische e-marketing tool van Flexmail. Hieronder gaan we dieper in waarom jij eigenlijk niet zonder deze vorm van online marketing kan. Dit doen aan de hand van 5 redenen:

Goedkope marketing

Bedrijven willen graag zoveel mogelijk omzet genereren. En als het even kan tegen zo min mogelijk kosten. Hiervoor is e-mail marketing misschien wel de meest geschikte optie. Het gebruik maken van e-mail marketing is namelijk relatief goedkoop. De enige kosten die je kwijt bent is het uurloon van degene die de mail schrijft en de abonnementskosten voor het nieuwsbrief programma dat jij gebruikt. Op die manier kan het zomaar voorkomen dat jij voor heel weinig heel veel binnen krijgt. En dat is uiteraard iets dat elk bedrijf wel zou willen.

Persoonlijke boodschappen

Met het versturen van e-mails kun je een boodschap heel persoonlijk overbrengen. Je hebt namelijk de beschikking over de naam van de ontvanger. Een bedrijf dat zichzelf een beetje sociaal acht, maakt hier natuurlijk gebruik van. Maak een e-mail persoonlijk door de naam van de ontvanger toe te voegen. Hierdoor ziet een lezer dat hij of zij serieus wordt genomen en niet als een uit duizenden wordt gezien. Hierdoor doe je aan klantenbinding, waardoor de kans op een nieuwe verkoop groter wordt.

Jij bepaalt wanneer de mail aankomt

Bij het versturen van e-mails bepaal jij min of meer wanneer de ontvanger jouw e-mail leest. Natuurlijk is niet iedereen zo’n persoon die een binnenkomende e-mail direct leest. Echter is de kans aannemelijk dat je toch even snel een kijkje neemt. Als we dit bijvoorbeeld vergelijken met social media, dan is het altijd maar de vraag wanneer iemand de boodschap ziet. Hiervan krijgen zij, in tegenstelling tot bij het ontvangen van een e-mail, geen melding. Dit is een voordeel waar je absoluut gebruik van moet maken, aangezien jij volledig in de hand hebt wanneer een boodschap wordt gelezen. Daarbij helpt het gemiddelde nieuwsbrief programma je ook nog eens met het uitzoeken van welk tijdstip nu eigenlijk het beste is om de e-mail te versturen.

Iedereen heeft een e-mail

We leven in een tijd dat het gros van de wereld op social media is. Echter ken jij vast iemand in jouw omgeving die hiermee gestopt is. Waarschijnlijk vindt deze persoon de online wereld enigszins nep en iets waar hij of zij niet mee geconfronteerd wil worden. Hierdoor vallen er weer genoeg mensen af die je eventueel via social media zou willen bereiken. Daarentegen heeft bijna de gehele wereld wel een e-mailadres. Dit betekent dat je jouw e-mails naar bijna de gehele wereld zou kunnen sturen. Al lijkt dit laatste misschien niet het meest voor de hand liggende, de mogelijkheid tot benaderen is er!

Eenvoudig meetbaar

Na het versturen van een e-mail wil je ongetwijfeld weten wat deze nu precies heeft opgeleverd. Het fijne aan de nieuwsbrief programma's van tegenwoordig is dat je in een oogopslag kunt zien hoeveel mensen de e-mail hebben gelezen en hoeveel geld het netto heeft opgebracht. Wat dat betreft heb je direct inzicht in de resultaten van de e-mail. Hiermee kun je weer rekening houden met volgende e-mails en zien wat wel, maar vooral ook niet werkt. Doe hier dus zeker je voordeel mee.