Auto botst tegen boom op de Liempdseweg in Sint-Oedenrode

De hulpdiensten werden maandagmiddag omstreeks 13.15 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Liempdseweg in Sint-Oedenrode. Een automobiliste is door onbekende oorzaak in een bocht tegen een boom tot stilstand gekomen.

Gewond

Bij het ongeval is, zoals het er nu uitziet, geen ander verkeer betrokken. De twee inzittenden zijn ter plaatse nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel. Tenminste één van hen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Naast de politie en ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse. De weg was korte tijd afgesloten, inmiddels is deze weer vrijgegeven.