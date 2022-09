Geen celstraf maar tbs voor man (51) die broer doodstak in Naarden

Een 51-jarige man die op 30 oktober vorig jaar zijn broer neerstak in Naarden, krijgt van de rechtbank Midden-Nederland een tbs-maatregel met dwangverpleging opgelegd. De verdachte bracht in een psychose zijn broer met meerdere messteken om het leven. De man krijgt geen celstraf, omdat hij vanwege zijn stoornis geen controle had over zijn handelen.

Messteken

Aan het begin van de avond op 30 oktober 2021 krijgt de politie van de verdachte via Twitter melding dat hij zijn broer gedood zou hebben. De verdachte is op dat moment in de woning van het slachtoffer. Bij aankomst blijkt het slachtoffer overleden en bekent de verdachte dat hij het slachtoffer met messteken om het leven heeft gebracht.

Onderzoek

De verdachte is na het steekincident onderzocht door verschillende deskundigen die bevestigen dat hij leidt aan een psychotische stoornis, schizofrenie. Hij beseft zelf niet dat hij deze stoornis heeft, en wil zich hier niet voor laten behandelen en/of medicatie voor gebruiken. Mede om deze redenen vinden deskundigen de kans op herhaling ook groot. Dit kan worden beperkt door verdachte langdurig te behandelen in een beveiligde en stabiele omgeving.

Niet strafbaar

De verdachte heeft een zeer ernstig feit gepleegd door zijn broer te beroven van zijn leven. Dit veroorzaakt niet alleen bij het slachtoffer, maar ook in de samenleving, gevoelens van onrust, angst en onveiligheid. Hoewel de verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd, is hij door zijn psychotische stoornis niet strafbaar. De rechtbank is van oordeel dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Geen celstraf wel behandeling

Een gevangenisstraf is in dit geval dus niet van toepassing. Wel vindt de rechtbank het noodzakelijk dat de man wordt behandeld, zoals de deskundigen adviseren. Ook tilt de rechtbank zwaar aan het vastgestelde verhoogde risico op herhaling. Het opleggen van deze behandeling, in de vorm van de tbs-maatregel, is belangrijk om de verdachte tegen zichzelf en tegen de maatschappij te beschermen. Omdat de verdachte zelf weinig besef lijkt te hebben van de ernst van zijn stoornis, legt de rechtbank verdachte een tbs-maatregel met dwangverpleging op. De rechtbank volgt met het opleggen van deze maatregel de vordering van het Openbaar Ministerie.