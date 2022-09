NVWA ruimt 60.000 eenden bij bedrijf in Overijsselse Schuinesloot

Controle omliggende pluimveebedrijven

'De eenden worden geruimd om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen', aldus het ministerie. In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze worden bemonsterd op vogelgriep en komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 5 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep.

Vervoersverbod

In de 10 kilometer zone liggen 36 pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone geldt een vervoersverbod. Het bedrijf ligt in een regio waar geen regionale ophokplicht geldt. Wel geldt er een ophok- en afschermplicht in de 10 kilometer zone. Deze gold al eerder in verband met de besmetting in de Krim, waarmee de 10 kilometer zone grotendeels overlapt.