Automobilist crasht tegen boom op Nieuwstraat in Son en Breugel

In de nacht van zaterdag op zondag werden de hulpdiensten rond 00.10 uur gealarmeerd voor een ernstig verkeersongeval op de Nieuwstraat in het centrum van Son en Breugel.

Auto tegen boom gebotst

Een automobilist was met zijn auto tegen een boom gebotst en in de middenberm tot stilstand gekomen. De boom brak in zijn geheel af en de auto raakte zwaar beschadigd. Volgens omstanders zou de automobilist de benen hebben genomen.

Controle op brand

Ook werd de brandweer in kennis gesteld, men dacht dat het voertuig in brand stond maar dat was niet het geval. Brandweerlieden controleerden het voertuig waarna ze al snel weer vertrokken.

Autowrak geborgen

Een bergingsbedrijf werd in kennis gesteld het zwaar gehavende voertuig af te voeren. Het incident in het centrum van Son en Breugel trok het nodige bekijks van nieuwsgierigen.