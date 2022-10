Man in been geschoten in Amsterdam

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Amsterdam De politie is op zoek naar getuigen van een schietincident dat vrijdag rond 00.20 uur heeft plaatsgevonden aan het Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost.

Het slachtoffer, een 23-jarige man, werd hierbij geraakt in zijn been en overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de exacte aanleiding van dit schietincident is geweest, is vollgens de politie nog onduidelijk. De recherche heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.