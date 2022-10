Gewonde bij schietpartij in Tilburg

Bij een schietpartij in Tilburg raakte afgelopen nacht een 29 jarige man gewond. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van de schietpartij of van de ruzie die daar aan vooraf ging.

Rond 00.30 uur krijgt de politie een melding van een opstootje in de omgeving van de Jan Heijnstraat in Tilburg. Zij treffen daar een groepje ruziënde mannen aan en sussen de zaak. Als de gemoederen weer zijn bedaard vertrekken de agenten. Kennelijk laait daarna de ruzie echter weer op, want even na 01.00 uur wordt er door een getuige gemeld dat hij een luide knal hoort in de Burgemeester Brokxlaan. Ook ziet hij een persoon op de grond liggen. Eenmaal ter plaatse treffen agenten de gewonde 29 jarige Tilburger aan met een schotwond. Hij is bij kennis en wordt niet levensgevaarlijk gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar deze poging tot moord c.q. doodslag.