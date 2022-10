Politie vindt lichaam vermiste man uit Nederweert in kanaal

Zondagmiddag heeft de politie het lichaam van een vermiste man uit Nederweert aangetroffen in het kanaal ter hoogte van Hoeven in Nederweert. Dit meldt de politie.

Brug

'Medewerkers van het 'landelijk team onderwater zoekingen' troffen het lichaam aan op het moment dat zij rondom de brug van Nederweert hun eerdere zoekactie vervolgden', aldus de politie.

Geen misdrijf

Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de man is overgedragen aan de familie. We bedanken iedereen die heeft meegezocht of de politie heeft getipt.