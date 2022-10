F-35 vliegt boven De Peel om inwoners geluid te laten ervaren

Een F-35-jachtvliegtuig van de luchtmacht vliegt dinsdag in de omgeving van het Brabantse Vredepeel. 'Mensen die in de buurt wonen of werken kunnen zo het geluid van de straaljager ervaren. Daardoor krijgen ze een indruk wat het betekent als de vliegbasis heropent', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.