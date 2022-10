Vrouw doodgestoken in haar woning in Tilburg

Dinsdag is in Tilburg een 35-jarige vrouw in haar woning aan de Bisschop Godschalkstraat om het leven gekomen bij een steekincident. Dit meldt de politie dinsdag.

Man (29) aangehouden

'Een 29-jarige Tilburger is door de politie ter plaatse als verdachte aangehouden. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht omdat hij verwondingen had', aldus de politie. De recherche stelt een onderzoek in naar de toedracht.