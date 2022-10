Verdachte brandstichting Veendam in 2010 niet verder vervolgd

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat er niet genoeg (wettig en overtuigend) bewijs is om een strafzaak tegen de verdachte, een 44-jarige man uit Apeldoorn die na een DNA-match werd aangehouden, te beginnen. Om die reden heeft het OM besloten de zaak te seponeren. De man en de slachtoffers/nabestaanden zijn van de beslissing op de hoogte gebracht. De zaak is wat het OM betreft hiermee afgedaan.

In de vroege ochtend van 8 maart 2010 brak er brand uit bij een pand van Scheer & Foppen aan de Kerkstraat te Veendam. Bij het blussen van de brand kwam de 44-jarige brandweerman Wiebe de Vries van het brandweerkorps Veendam om het leven. Hij werd samen met een collega-brandweerman bedolven onder het puin van een instortende gevel. Wiebes’ collega raakte hierbij ook gewond, maar heeft het overleefd. Later bleek uit onderzoek dat de brand was aangestoken. In diezelfde nacht werd ook brand gesticht bij een nabijgelegen horecapand, namelijk disco Party Rumors aan het Prins Hendrikplein. Uit verklaringen van getuigen en uit sporen die zijn veiliggesteld, blijkt dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij het aansteken van beide branden.

Onderzoek en aanhouding na DNA-match

In 2010 zijn tijdens het forensisch onderzoek diverse sporen veiliggesteld. Er werd DNA aangetroffen, maar desondanks leverde dit jarenlang geen resultaat op in de DNA-databank. In 2020 moest een nu 44-jarige man uit Apeldoorn in verband met een veroordeling zijn DNA-afstaan. Dit DNA bleek een match met de veiliggestelde sporen bij de branden. Naar aanleiding van deze match is er opnieuw uitgebreid onderzoek naar deze branden gedaan. Op 18 oktober 2021 is deze 44-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij beide branden. Destijds woonde de verdachte in Veendam.