Kind (2) overleden door ongeval met crossmotor

Door onbekende oorzaak schoot een bestuurder van de crossmotor van de baan en raakte hierbij twee personen uit het publiek. Hieronder is volgens de politie een jong kind.

Alle drie de slachtoffers zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Update: 23-10-2022

De gemeente Westerkwarier, waar Marum onder valt, laat weten dat het om een 2-jarig kind gaat en deze is overleden. Locoburgemeester Bé Schollema van de gemeente Westerkwartier spreekt van een dag met een zwarte rand. 'Een prachtige dag is geëindigd in een tragedie. Dit noodlottige ongeluk heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de familie van het jongetje en zijn vader die zwaargewond is geraakt.'

Aan de Kloosterweg in #Marum is een ongeval gebeurd met een crossmotor. Hierbij raakten twee mensen ernstig gewond, onder wie een jong kind. Het ongeval gebeurde vanmiddag rond 14.30 uur op een crossterrein. — Politie Groningen (@POL_Groningen) October 22, 2022