Scootmobiel met bestuurder in de sloot in Stadskanaal

Tegen 15.00 uur dinsdagmiddag is een scootmobiel te water geraakt aan de Marathonlaan in Stadskanaal.

Traumahelikopter

Hulpdiensten werden massaal opgeroepen voor de hulpverlening waaronder de traumahelikopter. Ook de brandweer van Stadskanaal werd opgeroepen maar deze oproep werd even later ingetrokken. Hoe de bestuurder met de scootmobiel te water is geraakt is niet bekend. Ook is het niet bekend of de bestuurder letsel heeft opgelopen.