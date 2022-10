Jongen (14) overleden na steekincident in buurt van school in Hoorn

Woensdagmiddag is een 14-jarige jongen ernstig gewond geraakt bij een steekincident in Hoorn. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Onwelwording blijkt steekincident

Rond 14.50 uur kreeg de politie een melding van een onwelwording aan de Bouwsteen in Hoorn. Kort daarna bleek het slachtoffer gestoken te zijn. De hulpverlening kwam snel op gang waarbij ook een Mobiel Medisch Team (MMT) per traumahelikopter ter plaatse kwam.

Ernstig letsel

Het slachtoffer, een 14-jarige jongen, is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Het incident vond buiten plaats in de buurt van een school. De politie doet ter plaatse onderzoek. Daarbij doet de politie ook de volgende oproep: 'Heb je beelden? Deel ze met de politie, niet met anderen. 0900-8844'.

Update zondag 30 oktober: Slachtoffer overleden

'De 14-jarige jongen die woensdagmiddag gewond raakte bij het steekincident aan de Bouwsteen in Hoorn, is vandaag in het ziekenhuis overleden', zo meldt de politie zondag.