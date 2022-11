OM eist in hoger beroep 24 en 22 jaar gevangenisstraf voor huurmoord in Almere

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep gevangenisstraffen van 24 en 22 jaar voor twee mannen van 40 en 33 jaar oud uit Amsterdam. Zij worden ervan verdacht in 2015 Ali Motamed te hebben doodgeschoten in Almere.

In de vroege ochtend van 15 december 2015 ging het 56-jarige slachtoffer op pad om naar zijn werk te gaan. Bij zijn bestelbus voor zijn huis werd hij van dichtbij neergeschoten. De daders vluchtten in een BMW die verderop in Almere in brand werd gestoken.

De advocaat-generaal stond vandaag in de rechtszaal stil bij de impact op het gezin van het slachtoffer. “Voor de echtgenote en de zoon van het slachtoffer is de moord op hun echtgenoot en vader natuurlijk het ergst. Het gebeurde voor hun woning. Van het ene op het andere moment is hun leven totaal veranderd.”

Huurmoord

Het duo werd door een andere verdachte ingeschakeld voor de huurmoord op Ali Motamed. Over het motief bestaat onduidelijkheid. Er zijn vermoedens dat het verleden van het slachtoffer uit Iran een rol heeft gespeeld. De advocaat-generaal benadrukte vandaag dat de verdachten hiervan niet op de hoogte waren. “De verdachten kenden het slachtoffer niet, hadden geen problemen met hem en wisten niet waarom anderen hem dood wilden hebben. Dat kon hen allemaal ook niet schelen. Geld was wat hen dreef.”

Strafeis

Het Openbaar Ministerie eistv in hoger beroep een gevangenisstraf van 22 jaar voor de 33-jarige verdachte. Hij is volgens het OM eerder bij de moordplannen betrokken geraakt dan de andere verdachte. Deze nu 40-jarige verdachte hoorde een gevangenisstraf van 24 jaar tegen zich eisen. Hier nam de advocaat-generaal mee dat deze verdachte al eerder, namelijk in 2008, iemand had doodschoten. Voor dit delict zat hij een gevangenisstraf uit, tijdens de voorwaardelijke invrijheidsstelling hiervan pleegde hij de moord op Ali Motamed.

De twee verdachten stonden vandaag in hoger beroep ook terecht voor het helen en in brand steken van de vluchtauto. De BMW brandde uit op een parkeerplaats in een woonwijk. Het OM rekent het de verdachten aan zij geen acht hebben geslagen op mogelijke risico’s.

In 2019 werd de man die er van verdacht wordt de opdrachtgever voor de huurmoord te zijn geweest, veroordeeld door de rechtbank in Amsterdam tot een levenslange gevangenisstraf. Het hoger beroep in die zaak loopt nog.