Consument slaat webshops met beperkte betaalmogelijkheden over

Betaalmogelijkheden

30% geeft zelfs aan minder snel een online aankoop te doen als de webshop maar één of twee betaalmogelijkheden aanbiedt. Dit blijkt uit onderzoek van online betaalmethode in3 onder 1100 Nederlanders.

Steeds meer verschillende betaalmogelijkheden

De laatste jaren zijn er steeds meer verschillende betaalmethodes bijgekomen. Voorheen waren vooral betalingen met iDeal en een creditcard populair. Tegenwoordig groeit online de populariteit van alternatieve betaalmethodes zoals achteraf betalen of betalen in termijnen. Hierdoor hoef je namelijk niet vooraf het gehele bedrag te betalen of kun je gemakkelijk je uitgaven spreiden. Dit bevordert de online aankopen. Voornamelijk jongvolwassenen (<30 jaar) doen hierdoor sneller een online aankoop. Uit het onderzoek blijkt dat 84% van de respondenten jonger dan 30 jaar sneller geneigd is een online aankoop te doen wanneer er verschillende betaalmethodes worden aangeboden, terwijl dat dit bij de 60-plusser voor 32% geldt. Jongvolwassen zullen dan ook minder snel een aankoop doen als een webshop slechts één of twee betaalmogelijkheden aanbiedt dan 60-plussers.

‘Liever sparen voor een grote aankoop’

Ruim 90% van de Nederlandse consumenten geeft aan een voorkeur te hebben voor sparen bij een grote aankoop dan dat het in termijnen wordt betaald. Ruim driekwart van de ondervraagden geeft aan geen lening te willen afsluiten door het bijbehorend risico op een registratie bij het BKR. Hoewel er nog steeds veel betaalmethodes zijn waarbij je wel een lening afsluit en rente betaalt, zijn er ook alternatieve betaalmethoden waarbij dit niet het geval is. ”Deze alternatieve betaalmethodes winnen aan populariteit omdat ze mensen net wat meer financiële mogelijkheden bieden om een grote aankoop te doen, zonder dat ze er lang aan vastzitten, er hoge rentes moeten worden betaald en er last van ondervinden bij het afsluiten van een hypotheek vanwege een BKR-registratie”, aldus Hans Langenhuizen CEO van in3.

Geen betaalpassen meer mee naar de winkels

Tot slot is het mobiele betaalbedrag in de fysieke winkel onderzocht. Ook hier blijken (jong)volwassenen (tot 30 jaar) deze ontwikkeling meer te omarmen, 40% van hen geeft aan dat hij of zij vaak geen betaalpassen meer meeneemt naar fysieke winkels, omdat er ook met een telefoon of ander mobiel apparaat contactloos betaald kan worden. Bij oudere doelgroepen is dit aanzienlijk minder populair en neemt slechts 11% geen betaalpassen meer mee naar fysieke winkels.