A13: afsluiting richting Rotterdam; 4 tot 7 november 2022

In het weekend van 4 tot 7 november 2022 is de A13 richting Rotterdam tussen Delft Zuid en knooppunt Kleinpolderplein wegens werkzaamheden afgesloten. De werkzaamheden gaan vrijdagavond om 22.00 uur van start en zullen tot maandag 05.00 uur duren. Verkeer moet rekening houden met 10 tot 15 minuten extra reistijd.

Doorgaand verkeer vanuit Den Haag wordt omgeleid via de snelwegen A4 en A20.

Verkeer op de A13 en N470 worden via de autoweg N470 richting de A4 en A20 omgeleid.

We verwijzen via informatiepanelen langs de weg naar alternatieve routes.

Afsluitingen en omleidingen aansluiting A13 op A16

Advies aan weggebruikers

Plan uw reis goed en raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie via de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(externe link).

Houd rekening met extra reistijd.

Pas, indien mogelijk, uw reisgedrag aan om vertraging door de werkzaamheden te vermijden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor het openbaar vervoer of een andere route.

Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de digitale informatiepanelen en gele borden langs de weg.

Houd uw navigatiesysteem (bijvoorbeeld Google Maps, TomTom of Waze) in de gaten voor de actuele reistijdinformatie.

Bijzonderheden voor weggebruikers

Tijdens de werkzaamheden zijn tankstations, bedrijven en parkeerplaats Vrijenban niet bereikbaar. Vrachtwagens op de rustplaats worden op vrijdag 4 november vanaf 15.00 uur verzocht om de parkeerplaats te verlaten.

Werkzaamheden A13

Om het westelijk deel van de Hofwijktunnel en de duiker bij de Tempelweg gedurende de afgelopen maanden te verlengen hebben wij destijds de A13 tijdelijk verschoven. Omdat de verlenging succesvol is afgerond, leggen we de rijbaan tussen 4 en 7 november weer terug op zijn oorspronkelijke plek.

Mocht het werk wegens onvoorziene (weers)omstandigheden niet doorgaan/vertragen staat er een reserveweekend gepland tussen 11 en 14 november 2022.

Nieuwe snelweg A16

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het A16 Rotterdam project. We werken aan de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16. De 11 kilometer lange verbinding tussen de A13 en het Terbregseplein is de eerste snelweg in Europa met een energieneutrale tunnel. De A16 Rotterdam moet bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam en Lansingerland. Eind 2025 word de nieuwe A16 in gebruik genomen.