Veel meer Nederlanders slachtoffer van ongeval met roltrap

Een op de twintig Nederlanders heeft zelf wel eens een ongeval gehad op de roltrap of is er getuige van geweest. Van de slachtoffers moest een derde naar de dokter en een op de acht zelfs naar het ziekenhuis. Desondanks vinden de meeste Nederlanders een roltrap niet eng of gevaarlijk, maar vooral ontspannend.

Dat blijkt uit onderzoek dat Liftinstituut heeft laten uitvoeren door Motivaction in het kader van de Safety Awareness Week, die van 7 tot en met 13 november plaatsvindt. In totaal deden er ruim duizend Nederlanders aan mee. Volgens eerder onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid belanden jaarlijks 500 tot 600 mensen in het ziekenhuis na een ongeval op een roltrap. Uit dit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk nog veel meer mensen gewond raken. Degenen die medische hulp na zo’n ongeval nodig hebben, kloppen namelijk veel vaker aan bij de huisarts.

Vier van de tien respondenten gebruiken wel eens een roltrap. Driekwart doet dat in winkels, de helft op treinstations en een kwart op metrostations. Van alle duizend ondervraagden geeft 5 procent aan zelf een ongeval te hebben gehad en 6 procent erbij te zijn geweest. Daarna moest 31 procent naar de dokter en 12 procent naar het ziekenhuis. Een derde van de ongevallen wordt veroorzaakt doordat mensen struikelen aan het einde van de roltrap of dat hun kleding vast komt te zitten in de band. Sommige waren betrokken bij een ongeval omdat ze hun fiets meenamen, zelf vielen of doordat iemand anders eerst op hun viel. Respondenten vertellen onder meer dat hun veter of jurk vast kwam te zitten, dat ze struikelden toen ze er te vroeg af wilden stappen, of met meerdere mensen over een kar vielen die vast kwam te zitten. Vaak werd erger voorkomen doordat een getuige op de noodknop drukte. Desondanks vindt slechts een op de tien Nederlanders een roltrap eng, gevaarlijk of irritant.

Hoewel de meeste ondervraagden weten welk gedrag gevaarlijk is op een roltrap, nemen sommige toch risico’s. De meeste respondenten weten dat het gevaarlijk is om tegen de richting in te lopen, maar toch heeft een kwart dat wel eens gedaan. Tweederde weet dat rennen onveilig is, maar een op de vijf doet dat toch wel eens. Dat je niet op je smartphone moet zitten en naar voren moet kijken, weet slechts een derde. De helft van de mensen kijkt dan ook wel eens naar achteren en vier op de tien Nederlanders zitten toch af en toe op hun smartphone, aldus het onderzoek. Een op de tien mensen neemt wel eens zijn fiets mee de roltrap op, een op de twintig neemt de hond mee of glijdt zelfs van de reling naar beneden.

Directeur John van Vliet van Liftinstituut: “Op zich is een roltrap een veilige installatie, maar dat is het pas echt als je er ook veilig mee omgaat. Daarom houden we ons als keuringsorganisatie niet alleen bezig met veiligheidskeuringen van roltrappen, maar doen we ook aan voorlichting. Zo houden we jaarlijks een campagne die gebruikers moet uitnodigen tot een veilig gebruik.”