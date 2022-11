Man slachtoffer geworden van woningoverval in Landsmeer

De politie is dinsdagavond 8 november rond 18:20 gealarmeerd over een woningoveral aan de Lisstraat in Landsmeer. Hierbij is een 81-jarige man met geweld beroofd van zijn bezittingen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.é.