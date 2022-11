Aanhouding dodelijk schietincident Almere

Een 18-jarige jongen uit Almere is op woensdag 9 november aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 25-jarige Jiar Kakesouri. Hij zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie zoekt sinds donderdagavond 3 november naar de dader(s) van het dodelijke schietincident op de Hildo Kropstraat. Het slachtoffer, Jiar Kakesouri, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed een dag later aan zijn verwondingen. De dader(s) vluchtten er vandoor.

Gedurende de zoektocht naar de schutter vroeg de politie meerdere malen de hulp in van burgers. Zo is er aandacht voor het schietincident gevraagd via social media en ‘Opsporing Verzocht’. De politie vroeg mensen uit te kijken naar de dader(s) en te melden als zij meer informatie hadden. Het onderzoeksteam ontving naar aanleiding van deze oproepen goede bruikbare tips. Mensen dachten en hielpen goed mee bij het onderzoek. Alle tips die binnenkwamen werden door de recherche uitgelopen.

Aanhouding

Uit het onderzoek kwam een mogelijke locatie in België naar boven. Het onderzoeksteam zocht daarom contact met de Belgische politie. In totaal zijn er vier woningen doorzocht in zowel België als Nederland. Dit leidde op 9 november in Utrecht tot de arrestatie van een 18-jarige jongen uit Almere.