Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man is na verhoor heengezonden. De woning in Veendam is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers en contant geld.