Het voordeel van tijdelijke beveiliging

Wanneer je begint aan een project wil je dat dit zo goed mogelijk verloopt. Toch komt het vaak voor dat projecten verstoord worden door diefstal en vandalisme. Met de juiste beveiliging is dit verleden tijd. In deze blog lees je precies hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe werkt tijdelijke beveiliging?

De naam zegt het al. Tijdelijke beveiliging zorgt ervoor dat een project voor een afgesproken tijd beveiligd wordt. Tegenwoordig gebeurt dit door gebruik te maken van slimme camera’s. Bij ongewenste situaties verstuurt de technologie een melding naar een alarmcentrale.

Door middel van een beveiligingscheck wordt gekeken hoe de beveiliging voor het project ingericht moet worden. Vervolgens worden de cameramasten naar het terrein vervoerd en klaargemaakt voor gebruik. De technologie is plug & play, oftewel na installatie is de beveiliging direct actief.

Op welke plekken is tijdelijke beveiliging interessant?

Eigenlijk is tijdelijke beveiliging altijd interessant. Denk aan een bouwplaats in de stad, waar dagelijks veel mensen langslopen. Hierdoor loop je zonder een goede beveiliging het risico dat er materialen worden gestolen of dat het project wordt vernield. Vooral buiten werktijden. Dit heeft grote gevolgen voor de voortgang van het traject.

Ook op locaties die meer afgelegen zijn, wil je verzekerd zijn van een goede beveiliging. Hoewel hier minder mensen langskomen, lopen deze projecten nog steeds een risico. Vaak gaat het ook om grootschalige en dure projecten, zoals de opbouw van een zonne- of windmolenpark.

Wie houdt het terrein in de gaten?

Een camera alleen is niet genoeg om een terrein te bewaken. Daarom is de technologie gekoppeld aan een meldkamer. Hier werken ervaren centralisten om uw locatie te beveiligen. Bij verdachte situaties ontvangen zij een melding. Vervolgens beoordelen zij of de melding gerechtvaardigd is of dat er sprake is van een loos alarm.

Wanneer het alarm gevalideerd is, ondernemen de centralisten direct actie. Eerst door de afschrikmiddelen te activeren, door middel van een alarm, lichten of een ingesproken boodschap. Wanneer dit niet helpt, schakelen ze de politie of andere hulpdiensten in.

Wat is het voordeel?

Om deze blog af te sluiten zetten we nog even de voordelen op een rij:

- Het is betaalbaarder dan traditionele beveiliging;

- Goed schaalbaar en makkelijk aan te passen wanneer het project vordert;

- Direct actief na installatie;

- Directe actie vanuit de meldkamer;

Ongeacht het terrein, tijdelijke beveiliging is altijd een goede oplossing. Deze vorm van bewaking is effectief, kostenefficiënt en het kan op elk denkbaar terrein geïnstalleerd worden. Er is veel mogelijk, dus laat u informeren door specialisten.