Gewonde (17) bij steekinicident

Vrijdagmiddag 2 december is een 17-jarige jongen uit Leusden slachtoffer geworden van een steekincident bij een school op de Magnesiumweg in Amersfoort. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Al snel werd een 19-jarige verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

Rond 13.00 uur ‘s middags kwam er een melding binnen van een steekincident, waarbij iemand in de arm was geraakt. Wat de aanleiding was van het steekincident is nog niet duidelijk. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, het slachtoffer was aanspreekbaar en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede slachtoffer bleek licht gewond te zijn geraakt.

De politie startte direct een onderzoek en spraken met getuigen. Al snel na het incident hield de politie een verdachte aan: een 19-jarige jongen uit Leusden. School heeft de leerlingen naar binnen gehaald en opgevangen. Ook slachtofferhulp is ingeschakeld.