Man overleden na aanrijding met tractor

Bij een aanrijding tussen een tractor en persoon is dinsdag een man om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdag

Tractor

Rond 16.15 uur kreeg de politie een melding van een aanrijding op de Moerslag in Sint Geertruid. 'Een tractor was in botsing gekomen met een persoon. De man overleed ter plaatse', aldus de politie.

TTOV

Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) kwam ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.