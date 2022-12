Vrouw schiet van de N34 af

Door regen en gladheid is donderdagmorgen een automobilist van de weg geraakt op de N34 ter hoogte van Gieten.

Volgens eigen zeggen verloor de vrouw de macht over het stuur en kwam in een naastgelegen akker tot stilstand. De automobiliste bleef ongedeerd en trachtte via de akker weer de N34 op te komen. Door de drassige ondergrond lukte dit niet.