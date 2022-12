Serious Request haalt ruim 2,3 miljoen euro op voor Het Vergeten Kind

In de week voor kerst hebben 3FM-dj’s Rob, Barend en Sophie opgesloten gezeten in het Glazen Huis in Amersfoort. Nederland is massaal in actie gekomen voor Het Vergeten Kind, en daarmee is het prachtbedrag van € 2.345.107 opgehaald.