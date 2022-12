Aankomende studenten moeten veel regelen: wat kun je als ouder doen?

Hoewel het nieuwe studiejaar nog erg ver weg lijkt, zijn studenten al bezig met het uitzoeken van een geschikte studie. Dit begint al in het schooljaar voorafgaand aan het examenjaar van de middelbare school. Op scholen wordt er aandacht aan besteed en leerlingen moet daarvoor al een profielkeuze maken, deze bepaalt deels in welke richting je een studie kunt kiezen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor ouders breekt een spannende tijd aan. Je kind gaat misschien wel op kamers wonen en dus het huis uit. Veel ouders willen hun kind graag ondersteunen in de aanloop naar deze nieuwe levensfase. Wat moet je kind regelen en wat kun je als ouder doen om hen te ondersteunen?

Regel op tijd de inschrijving

Aanstaande studenten moeten zich uiterlijk 1 mei aanmelden voor de opleiding naar keuze. Dit geeft je ook het recht op een studiekeuzecheck. Hiermee kun je uitzoeken of de opleiding ook daadwerkelijk bij je past. Een hogeschool of universiteit kan je verplichten hieraan mee te werken. Het kan bestaan uit een vragenlijst, een gesprek met iemand van de opleiding of je kunt proefstuderen, dit verschilt per opleidingsinstituut. Voor opleidingen met een numerus fixus (loting) moet de aanmelding voor 15 januari worden gedaan. Voor sommige opleidingen of scholen geldt een andere deadline, zorg daarom dat je er op tijd bij bent en dit van tevoren uitzoekt. Inschrijving voor een opleiding gaat via Studielink.

Studentenhuisvesting

Helaas is het ieder jaar weer onderwerp van gesprek: het tekort aan fatsoenlijke studentenhuisvesting. Ook hierbij is het noodzakelijk om ruim op tijd te zoeken naar een geschikte woonruimte. Maak jezelf zichtbaar door je in te schrijven op bijvoorbeeld Kamernet, kijk op Marktplaats, plaats een oproep op social media en maak gebruik van persoonlijke connecties waar mogelijk. Een kamer vinden heeft wel iets weg van solliciteren. Maak jezelf aantrekkelijk voor toekomstige huisgenoten of verhuurders. Maar het belangrijkste is nog altijd: begin ruim op tijd met zoeken.

Wat hebben ze nodig?

Een laptop is als student eigenlijk onmisbaar. Alle zaken aangaande de studie gaan online en ook heb je internet nodig om onderzoek te kunnen doen voor een essay, verslag of scriptie en deze te schrijven. Belangrijk is om de kamer altijd op slot te doen als er waardevolle spullen liggen. Studentenkamers zijn geliefd bij dieven op zoek naar laptops en telefoons. Het ligt aan de plek waar je kind woont wat ze verder nodig hebben. Is er een keuken en wasruimte dan kunnen ze gebruik maken van de gezamenlijke faciliteiten. Zie je er als ouder tegenop dat je kind gebruik moet maken van een keuken in een studentenhuis waar de resten eten aan de muren hangen? Zorg er dan in ieder geval voor dat ze op de eigen kamer een voorziening hebben voor het opslaan van eten. Zo blijven de eigen ingrediënten in ieder geval vers en schoon en hoeven ze geen gebruik te maken van een gezamenlijke koelkast in een vieze keuken. Studentenkamers zijn doorgaans niet erg groot, dus een kleine koelkast werkt het beste. Bijvoorbeeld een mini koelkast met glazen deur voor de dagelijkse benodigdheden. Omdat de koelkast op de eigen kamer staat kun je last hebben van wat lawaai. Daarom is een stille mini koelkast ook geen slechte optie.

Studiefinanciering en studentenreisproduct

Naast de inschrijving bij de opleiding moeten studenten ook zelf studiefinanciering aanvragen bij DUO. Doe dit ruim op tijd zodat je zeker weet dat je financiering ook vanaf de juiste maand gaat ontvangen. Vraag het in ieder geval voor de start van het nieuwe studiejaar aan. In de meeste gevallen is dit 1 september, voor MBO opleidingen geldt soms een andere startdatum. Check dit voor de zekerheid bij de opleiding. Ook over de studiefinanciering is de afgelopen jaren veel te doen geweest vanwege het afschaffen van de basisbeurs. Het kabinet wil de basisbeurs vanaf het studiejaar 2023-2024 weer herinvoeren. Houd de website van DUO in de gaten voor de huidige stand van zaken en alle regels omtrent studiefinanciering en het studentenreisproduct.

Hoeveel draag je bij?

Wat je bijdraagt aan de studie van je kind hangt af van je persoonlijke situatie als ouder. Het is de keuze van de ouder zelf of ze kunnen en willen meebetalen aan de studie van hun kinderen. Sommige ouders kiezen ervoor om bijvoorbeeld het collegegeld te betalen of een deel van de huur. Veel ouders leggen voor langere tijd geld opzij om (een deel van) de studie te kunnen bekostigen.