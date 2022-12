Zwaar explosief ontploft bij Tilburgse shishalounge

In de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 december is in Tilburg bij een shishalounge aan de Heuvel rond 02.00 uur een zwaar explosief ontploft. Dit meldt de politie dinsdag.

Veel schade aan pand

'Er raakte niemand gewond. Wel is er veel schade aan het pand. Zo is de glazen pui aan de voorzijde volledig vernield en is het hele kozijn ontzet', aldus de politie. De politie stelt een uitgebreid rechercheonderzoek in. De eigenaar van de zaak heeft aangifte gedaan.

Ruiten appartementen gesprongen

De shishalounge bevindt in het uitgaanscentrum op de hoek van de Heuvel en de Heuvelstraat. Er waren op dat moment geen mensen in het pand aanwezig. De eigenaar sloot de zaak rond 01.30 uur. Door de explosie sprongen ook alle ruiten van de appartementen boven een nabij gelegen kledingzaak. Daar waren wel bewoners thuis die hevig zijn geschrokken. Een van hen vertelde dat de intensiteit van de explosie zo groot was geweest dat ze uit bed werden geblazen.

Onderzoek

Een explosievenverkenner van de politie kwam ter plaatse. De ontploffing is volgens deze deskundige veroorzaakt door een zwaar explosief. Medewerkers van de Unit Forensisch Onderzoek zoeken gericht naar sporen. Rechercheurs doen buurtonderzoek en kijken naar camerabeelden.