Politie valt woning binnen na melding verdachte situatie

De politie is vrijdagmiddag rond 15.15 uur een woning naar binnen gegaan aan de Ruys de Beerenbroucklaan na de melding van een vuurwapen. Er zijn geen mensen aangehouden en er is niemand gewond geraakt.

Voorafgaand aan de inval kwam er een melding binnen dat er een verdachte situatie was ontstaan waarbij iemand een vuurwapen bij zich had. Daarop hebben de hulpdiensten opgeschaald en is het arrestatieteam uiteindelijk naar binnen gegaan. In het pand werden in twee appartementen zoekingen gedaan in het kader van de wet Wapens en Munitie. In een appartement troffen ze een man een vrouw aan. Deze blijken niets te maken te hebben met de eerder gedane melding. De politie stelt een onderzoek in naar wat er precies is gebeurd.

Uit voorzorg zijn er een aantal politiemensen naar de plek gegaan en stond er een ambulance klaar. In het kader van veiligheid werd ook de omgeving ruim afgezet en is buurtbewoners gevraagd binnen te blijven. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.