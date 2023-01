Man van 24 met zwaar explosief aangehouden tijdens verkeerscontrole

In de nacht van zondag 1 op maandag 2 januari heeft de politie bij een verkeerscontrole op de Haasweg in Almere een zwaar explosief aangetroffen in een auto. De bestuurder werd aangehouden.

De politie was bezig met een verkeerscontrole toen rond 01.30 uur ’s nachts een vuurwerkbom werd aangetroffen in een auto. De bestuurder, een 24-jarige man uit Almere, werd direct aangehouden. Op basis van deze vondst heeft de politie ook een huiszoeking verricht in de woning van de man die is aangehouden. Daar werden geen verdachte spullen gevonden.

De politie doet onderzoek of de aangetroffen vuurwerkbom een verband heeft met de eerdere incidenten in december waarbij meerdere woningen in Almere te maken hadden met brandstichting door explosieven. Meerdere aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit.