Recordomzet Jumbo:ruim 10 miljard

De consumentenomzet onder de Jumbo formule steeg met 3,2% en kwam uit op € 10,2 miljard. Dit is licht hoger dan de totale marktgroei van 3,0% (bron: NielsenIQ t/m week 51). Het marktaandeel van Jumbo Supermarkten in Nederland is met circa 22% nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. De omzetbijdrage van La Place komt met € 107 miljoen weer in de richting van de jaren ‘vóór corona’. Jumbo heeft gedurende heel 2022 stevig het vizier gehouden op de uitvoering van haar ambitieuze strategie, zoals vastgelegd in het Meerjarenplan 2022-2025.