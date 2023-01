Deel van windmolen in Flevoland afgebroken door harde wind

In Flevoland is woensdagochtend het bovenste gedeelte van een windmolen aan de Nekkeveldweg afgebroken door de harde wind. De brokstukken liggen wijdverspreid maar leveren geen hinder op voor het verkeer', zo laat de brandweer woensdag weten.

Geen gewon d en

'Bij het incident raakte niemand gewond. De brokstukken liggen op de akker en tegen de Eemmeerdijk aan. Het verkeer heeft geen hinder van de geknakte windmolen', aldus de brandweer.

Veilige stand

De hulpdiensten zijn weer retour kazerne gegaan. Vattenfall is met technisch personeel ter plaatse. Alle andere windmolens worden in de veilige stand gezet om te voorkomen dat deze mogelijk ook worden beschadigd door de harde wind. Een onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is van het knakken van het bovenste deel van de getroffen windmolen.