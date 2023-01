Motoragent zwaargewond na aanrijding door spookrijder

Een motoragent is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.24 uur zwaargewond geraakt door een aanrijding met een spookrijder op de A7 ter hoogte van de afrit Hoogkerk. Dit meldt de politie vrijdag.

Verdachte aangehouden

De verdachte is later op het Hoendiep in Groningen aangehouden en daarbij zijn enkele waarschuwingsschoten gelost. De motoragent is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De 27-jarige verdachte uit Groningen zit vast en wordt verhoord.

Stopteken genegeerd

Agenten wilden rond 00.05 uur op de Diamantlaan een auto controleren. De automobilist negeerde het stopteken en ging er vandoor. De auto ramde op de Peizerweg en bij Hoogkerk twee politieauto’s. Vervolgens reed de auto spookrijdend vanaf Hoogkerk richting Groningen.

Motoragent frontaal aangereden

Uit veiligheidsoverwegingen staakten de politieauto’s daarop de achtervolging. Op dat moment reed een motoragent de afrit af en kwam daarbij frontaal in botsing met de automobilist. Omdat niemand de aanrijding zag gebeuren, lag de motoragent enige tijd in de berm langs de weg. Hij heeft verschillende botbreuken opgelopen door de aanrijding. Een passant zag hem liggen en waarschuwde de hulpverleningsdiensten.

Waarschuwingsschoten

Na de aanrijding bleef de verdachte spookrijden op de A7 en kwam ongeveer een kilometer later tot stilstand, waarna hij via het water vluchtte naar de Eemsgolaan. Daarop heeft de politie met meerdere voertuigen het gebied afgesloten en ondersteunde de politiehelikopter vanuit de lucht. Rond 01.20 uur zag een agent de verdachte fietsen op het Hoendiep. De verdachte weigerde aanwijzingen op te volgen van de agenten, waarop één van hen een aantal niet-gerichte waarschuwingsschoten heeft gelost.

Aangehouden

Hierop gaf de verdachte zich over en kon worden aangehouden. Op het politiebureau weigerde de verdachte een bloedproef te ondergaan om te bepalen of hij onder invloed van verdovende middelen reed.

Kinderfiets

De politie doet vrijdag 6 januari ook nog sporenonderzoek op de plek van het ongeval. Ook de route die de verdachte heeft afgelegd wordt daarbij onderzocht. Toen de agenten hem signaleerden op het Hoendiep, fietste hij op een kinderfiets die hij waarschijnlijk gestolen heeft in de wijk Buitenhof. Het gaat om een mintkleurige/paarse kinderfiets van het merk Gazelle. Voorop de fiets zit een roze mandje. Bent u de eigenaar van deze fiets of weet u waar hij thuishoort neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844.