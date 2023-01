Met goede horeca-apparatuur in je foodtruck een topomzet draaien

Een nieuw jaar betekent weer nieuwe kansen voor de ambitieuze ondernemer die het anderen graag naar de zin maakt. Want nu het festivalseizoen weer wordt voorbereid wil jij graag weten hoe je daar op in kunt springen. Ondernemers denken namelijk in kansen. Heb je al veel ervaring in de horeca, maar wil je graag eens wat mobieler zijn? Kijk dan eens of je een foodtruck kunt huren, of misschien zelfs kopen, om de festivals af te gaan. De ontelbare bezoekers trakteren op alle gerechten die jij te bieden hebt. Misschien heb je wel een smakelijke specialiteit, iets waar een ander nog niet aan gedacht heeft. Stel je voor dat iedereen voor je in de rij staat tijdens zo’n evenement om te genieten van jouw culinaire creaties.