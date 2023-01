ProRail: Aantal gevallen koperdiefstal historisch laag

In de verkeersleidingpost in Eindhoven gingen in de nacht van zondag op maandag 9 januari om 03.30 uur de alarmbellen af. 'Een vermoedelijke koperdiefstal op het spoor in de buurt van het Brabantse Hedel', zo meldt ProRail maandag.

'Aantal koperdiefstallen enorm gedaald'

'Dat is een melding die steeds minder vaak voorkomt. Waar tien jaar geleden nog ruim 500 keer per jaar een poging tot koperdiefstal gedaan werd, was dat in 2022 nog maar 12 keer', aldus ProRail.

Grote overlast

Koperdiefstal op het spoor komt al jarenlang steeds minder voor. Toch blijft het tegengaan van koperdiefstal een van de topprioriteiten van ProRail. De overlast voor reizigers is namelijk erg groot. Ook kosten voor ProRail en de risico’s voor de dieven hoog. Maandagochtend reden er tot ongeveer 09.30 uur minder intercity’s tussen Eindhoven en Amsterdam als gevolg van de koperdiefstal. Een vervelende situatie voor reizigers.

500 pogingen koperdiefstal in 2012

Maar tegenwoordig komt dit een stuk minder vaak voor, in 2021 was er sprake van 32 koperdiefstallen per jaar. Het hoogtepunt van de koperdiefstal op het spoor werd in 2012 bereikt. Dat jaar werd er ruim 500 keer geprobeerd koper te stelen. Tien jaar later, in 2022, is dat aantal teruggebracht naar 12.

Speciaal programma

Dat komt onder andere door een speciaal programma dat ProRail lanceerde in 2022: een landelijke aanpak koperdiefstal, zo legt programmamanager Rudy Kemper uit. 'We zetten verschillende maatregelen in, waardoor het voor koperdieven steeds lastiger wordt. Die aanpak is effectief, zo blijkt uit deze stevige afname. Dit komt bijvoorbeeld door cameratoezicht, maar ook door het gebruik van bewegingsdetectie op risicolocaties. Als daar iets beweegt, gaan we er direct naartoe en kunnen we voorkomen dat er geknipt wordt in de kabels. In die gevallen is er ook geen overlast voor reizigers.'

Schroothandel moet ID vragen

Al eerder sloegen ProRail, het ministerie van Justitie & Veiligheid, de metaalbranche en het Openbaar Ministerie de handen in een met actie ‘Koperslag’. Zo is het voor schroothandels verplicht geworden naar een identiteitskaart te vragen als iemand koper aanbiedt. De Metaal Recycling Federatie verspreidt berichten onder schroothandelaren wanneer bijvoorbeeld koperen kunstwerken of urnen van begraafplaatsen zijn gestolen.

Levert weinig op

In het geval van de koperdiefstal in Hedel gaat de politie snel ter plaatse en vindt daar doorgeknipte kabels, maar geen daders. Kemper: 'Er is uiteindelijk een paar meter kabel gestolen. Dat levert bijna niks op en door afspraken met de metaalbranche is het bovendien erg lastig om de buit te verkopen. Als je daar alle overlast en risico bij optelt, kun je wel stellen dat dit een erg kwalijke zaak is. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat we koperdiefstal zo goed mogelijk kunnen tegengaan.'