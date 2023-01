Politie onderzoekt explosie in Utrecht

In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 januari vond een explosie plaats aan de Melissekade in Utrecht. Hierbij is een woning vernield en is schade ontstaan aan drie auto’s. Er zijn geen gewonden gevallen.

De explosie vond plaats rond 01.30 uur bij een woning aan de Melissekade. Op dat moment was niemand in de woning aanwezig. Enkele weken geleden vond in dezelfde straat ook een explosie plaats. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht en of er een verband is tussen de twee explosies.