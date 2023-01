Drietal opgepakt in onderzoek vuurwerkexplosie waarbij vrouw hand verloor

Vuurwerk door gebroken raam naar binnen gegooid

Dinsdagavond 22 november rond 22.45 uur is een explosief/vuurwerk in een woning aan de Egbertstraat in Hengelo gegooid. De bewoonster (30 jaar) raakte ernstig gewond aan haar hand, toen zij het explosief haar woning uit wilde gooien. Dat was kort daarvoor door een raam naar binnen gegooid.

Onderzoek

De recherche heeft in het onderzoek naar de daders, gesproken met het slachtoffer en een buurtonderzoek gehouden; daarnaast is social media ingezet en zijn camera-opnames bekeken. Gezamenlijk heeft dit geleid tot de aanhouding van de verdachten, vanmorgen in hun woningen. De verdachten worden de komende dagen verhoord over hun betrokkenheid. De exacte toedracht van de vuurwerkactie wordt onderzocht.

Informatie

Het onderzoeksteam komt graag nog in gesprek met mensen die mogelijk nog informatie hebben en niet eerder gesproken hebben met de politie. Neem dan contact op via het algemeen nummer 0900-8844.